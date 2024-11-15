В Уричі є заповідник, музей Тустань, де відроджують давню історію

Два села України увійшли до однієї з наймасштабніших туристичних мереж світу – «Найкращі туристичні села» ООН Туризм. Ними стали село Урич на Львівщині та селище Ворохта у Карпатах. Про це ZAXID.NET повідомили у заповіднику «Тустань».

На цей конкурс подали заявки близько 260 учасників із понад 60 країн світу. Українські населені пункти увійшли до цього міжнародного переліку вперше в історії незалежної України. Це відкриває великі перспективи для туризму.

«Урич та Ворохта не тільки отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, а й привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств як українських, так й іноземних мандрівників», – наголосила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

Переможців оголосили під час 122-ї сесії виконавчої ради ООН з туризму, яка пройшла в Картахені (Колумбія). Нагородження переможців відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у Львові. Офіційні нагороди для Урича та Ворохти до України привезуть представниці ООН Туризм – директорка із зовнішніх звʼязків UN Tourism Бека Джакелі та директорка Європейського регіону Кордула Вольмутер.

Ініціативу «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) ООН Туризм започаткував у 2021 році. Головна мета глобальної ініціативи – привернути увагу мандрівників з усього світу до сіл, де туризм допомагає зберігати культуру, традиції та біорізноманіття навколишньої природи. У травні 2024 року ДАРТ вперше подало документи із заявками п’яти українських сіл.

До міжнародної мережі входить 190 селищ з усього світу, цього року туди додали ще 55 нових, в тому числі два українські.

Село Урич відоме своїм заповідником «Тустань», де на місці середньовічної наскельної фортеці-митниці щороку відбувається історичний фестиваль з реконструкцією лицарства. Окрім того, там бережуть бойківську культуру, автентику та архітектуру.

«Світ побачив та оцінив зусилля кількох поколінь команди Тустані – від дослідницьких експедицій, збереження пам’яток до сталого розвитку Урича на основі туризму спадщини. Ми горді бути одними з перших в Україні, хто довів значення культурної спадщини живого села, його ландшафту, для розвитку туризму в громаді», – зазначив директор заповідника «Тустань» Андрій Котлярчук.

Високогірне гуцульське селище Ворохта на Івано-Франківщині розташоване біля підніжжя найвищої гори в Україні – Говерли. Воно відоме своїм віадуком, свого часу було центром гірськолижного туризму.