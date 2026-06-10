Monobank відмовився від комісії за міжнародні SWIFT-платежі

Monobank скасував комісію за всі міжнародні SWIFT-перекази для фізичних осіб і бізнес-клієнтів. Нові правила вже набули чинності та поширюються як на вхідні, так і на вихідні платежі. Про це 10 червня повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Відтепер клієнти Monobank можуть надсилати та отримувати кошти через систему SWIFT без додаткової комісії з боку банку. За словами Олега Гороховського, раніше середня комісія за міжнародний SWIFT-переказ становила орієнтовно 1 тис. грн. Водночас банк вирішив відмовитися від цього джерела доходу, оскільки міжнародні платежі залишаються важливим інструментом для українців та бізнесу.

«Подумали, що і бізнесам, і звичайним людям такі платежі зараз справді важливі. Бізнесам – для дешевших закупівель у складний час, людям – для оплати навчання, лікування та військової амуніції», – написав Олег Гороховський.

Співзасновник Monobank зазначив, що комісія за SWIFT-перекази приносила банку понад 11 млн грн доходу щороку.

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Що це означає для клієнтів?

Для компаній це означає менші витрати на розрахунки із закордонними партнерами та оплату товарів. Для громадян SWIFT-перекази часто використовують для оплати навчання, лікування за кордоном або придбання необхідних товарів, зокрема військової амуніції.

Довідково. SWIFT залишається основною міжнародною системою для міжбанківських переказів. Вона об’єднує понад 11 тис. фінансових установ у більш ніж 200 країнах світу та використовується для транскордонних платежів у різних валютах.

В Україні можливості здійснення SWIFT-переказів для фізичних осіб залишаються обмеженими через воєнний стан. Національний банк дозволяє проводити лише окремі категорії платежів, серед яких оплата навчання, лікування, критичного імпорту та інші визначені операції. Для переказу необхідно мати валютний рахунок і документи, які підтверджують мету платежу та походження коштів.

Попри обмеження, SWIFT-перекази залишаються однією з найдорожчих банківських послуг. Наприклад, в окремих українських банках комісія за міжнародні перекази може сягати сотень доларів залежно від суми операції.

Раніше Monobank відмовився від комісії за всі IBAN-перекази з власних коштів клієнтів. Також банк прибрав комісію за внесення готівки через термінали самообслуговування та знизив тарифи на міжбанківські і валютні операції.

Як писав ZAXID.NET, Monobank вперше увійшов до трійки найприбутковіших банків України за підсумками першого кварталу 2026 року.