Поважні форс-мажорні обставини є причиною для перенесення тесту

Учасники НМТ-2026 мають право на проходження додаткової сесії, якщо під час тестування виникли обставини, які унеможливили складання іспиту. Йдеться про тривалі повітряні тривоги, технічні несправності, проблеми зі здоров’ям або інші форс-мажорні ситуації.

На сайті Міністерства освіти і науки нагадали алгоритм дій для вступників у нестандартних випадках та пояснили, коли можна претендувати на участь у додатковій сесії НМТ.

Якщо після обстрілів складно прибути на тестування

Через нічні атаки, тривалі повітряні тривоги чи погіршення психологічного стану деякі абітурієнти не зможуть з’явитися на тестування. У такому випадку протягом трьох робочих днів потрібно звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти із заявою про допуск до додаткової сесії. Рішення ухвалює спеціальна регламентна комісія.

Що буде, якщо під час НМТ оголосять повітряну тривогу

Якщо тривога пролунає ще до початку тестування, старт НМТ перенесуть до її завершення. Учасники повинні перебувати в укритті.

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У разі оголошення тривоги вже під час складання тесту всі учасники та працівники тимчасового екзаменаційного центру мають негайно перейти в укриття. Роботу в системі призупинять, а всі відповіді автоматично збережуться. Після відбою тестування продовжиться.

Водночас діють такі правила:

якщо сумарна тривалість тривог під час двох етапів НМТ не перевищила 2,5 години, учасники продовжують тестування;

якщо тривога тривала понад 2,5 години, відповідальний за екзаменаційний центр разом із регіональним центром оцінювання вирішують, чи доцільно продовжувати тестування;

якщо НМТ достроково завершать, вступники можуть подати заяву на участь у додатковій сесії.

Заяву можна написати безпосередньо в екзаменаційному центрі або подати до регіонального центру протягом трьох робочих днів.

Що робити, якщо під час НМТ стало погано

Якщо під час виконання завдань абітурієнт відчув погіршення самопочуття, необхідно повідомити про це інструктора в аудиторії.

Якщо продовжити тестування неможливо, потрібно оформити заяву про проходження НМТ під час додаткової сесії. Важливо, щоб факт погіршення здоров’я був зафіксований у документації екзаменаційного центру.

Відсутність інтернету або технічні несправності під час НМТ

У разі проблем із доступом до мережі, знеструмлення або збоїв у роботі тестової платформи інструктори призупиняють відлік часу виконання завдань. Після усунення несправності учасникам компенсують увесь втрачений час.

Якщо ж технічну проблему неможливо вирішити, тестування можуть достроково припинити. У такому випадку вступники також мають право на участь у додатковій сесії НМТ.

Як подати апеляцію під час НМТ

Учасники, які вважають, що під час тестування було порушено процедуру проведення іспиту, можуть подати апеляційну заяву. Зробити це потрібно в день складання НМТ до виходу з тимчасового екзаменаційного центру через відповідальну особу.