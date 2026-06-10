Порт у Маріуполі повністю знеструмлений

Сили оборони завдали удару по ключових об’єктах в порту окупованого Маріуполя. Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ «Азов» в середу, 10 червня.

Там зазначили, що спеціальну операцію на території Маріупольського торгівельного порту провели бійці 1-го корпусу НГУ «Азов» разом з ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, ЦСО «А» та СБС.

Українські захисники завдали ударів по низці об’єктів критичної інфраструктури ворога, а саме:

електропідстанціях,

радіолокаційному обладнанні,

ремонтній інфраструктурі,

башті управління,

резервуарах з паливно-мастильними матеріалами,

підсанкційний суховантаж Lady Augusta, який є частиною тіньового флоту РФ.

«Морський торгівельний порт у Маріуполі повністю знеструмлений, а логістика російських військ суттєво ускладнена. “Азов” продовжує контролювати логістичні потужності та застосовувати санкції проти росіян у Приазов’ї», – ідеться в повідомленні.

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Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко уточнив, що судно Lady Augusta зі зерном застрягло в Маріупольському порту з лютого 2022 року. Росіяни зерно на ньому визнали «безхазяйним», перевантажили та вивезли в травні 2023 року.

Нагадаємо, у травні пілоти 1-го корпусу НГУ «Азов» почали вражати російську військову техніку у прикордонні навколо Маріуполя.

Раніше дрони «Азову» показали, як виглядає зруйнований росіянами завод «Азовсталь» в окупованому Маріуполі. Тоді військові повідомили, що патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення.