Розтяжку виявив охоронець автостоянки

Правоохоронці підозрюють 49-річного підприємця з Хмельницького в інсценуванні замаху на власне життя. Чоловік замовив встановлення розтяжки з бойовою гранатою біля свого автомобіля Toyota Land Cruiser 200, а потім звинуватив у цьому бізнес-партнера. Про це у середу, 10 червня, повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, охоронець автостоянки виявив під автомобілем підприємця розтяжку з бойовою гранатою. Власник позашляховика заявив поліцейським, що підозрює у підготовці замаху свого бізнес-партнера.

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Під час розслідування правоохоронці встановили виконавця злочину. Згодом слідчі дійшли висновку, що замовником був сам підприємець, який хотів створити проблеми своєму партнерові.

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Виконавець уже відбуває покарання. Натомість підприємцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення).

Крім того, під час обшуку в чоловіка вилучили пістолет, перероблений із газового на бойовий. Через це йому також повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі тривають слідчі дії. Санкції інкримінованих статей передбачають до семи років позбавлення волі.