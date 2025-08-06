Деражнянський районний суд Хмельницької області виніс вирок Олегу К. за інсценування зґвалтування померлої знайомої. Обвинувачений вживав з потерпілою спиртне у своєму будинку, заснув, а коли прокинувався – виявив її бездиханне тіло на кухні. Відтак чоловік роздягнув жінку і залишив труп на вулиці, аби заплутати правоохоронців і не фігурувати в розслідуванні. За скоєне йому призначили 20 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 1 серпня, подія сталася 15 лютого 2025 року у селищі Вовковинці Хмельницького району. За даними слідства, обвинувачений у своєму будинку розпивав алкоголь зі знайомою орієнтовно з 13:30 до 16:00, після чого вони лягли спати. Близько 18:00 чоловік прокинувся і виявив на кухні бездиханне тіло жінки.

Обвинувачений не повідомив про подію поліції, а взяв труп і перетягнув його до узбіччя дороги на вулиці Незалежності. Далі Олег К. зняв з жінки весь одяг і в такому вигляді залишив на засніженій дорозі, а всі речі переніс до свого будинку, де спалив. Чоловік розповів у суді, що інсценував зґвалтування знайомої, оскільки злякався, що його звинуватять у її смерті, і був дуже пʼяний.

Суддя Тетяна Ягодіна визнала чоловіка винним за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) й призначила 20 400 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.