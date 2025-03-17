Залізничний районний суд Львова виніс вирок двом львів’янам Максиму Піку і Юрію Пораді, які інсценували ДТП, аби отримати відшкодування від страхової компанії. Суд призначив їм по 3,5 років тюрми, а страхова компанія відсудила 275,3 тис. грн. Рік тому Галицький районний суд розглядав аналогічну справу щодо двох інших львів’ян, однак призначив їм по року іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Максим Пік і Юрій Порада, діючи у змові із засудженими за шахрайство Станіславом-Романом Шварцом та Назаром Мирончуком, у 2019 році інсценували ДТП і отримали страхові виплати від ТДВ «Експрес Страхування». Зокрема, Максим Пік і Юрій Порада повинні були виконати ролі водіїв автомобілів Kia Sportage і Mercedes-Benz GLE 250 під час заздалегідь спланованої аварії.

11 листопада 2019 року на вул. Рясненській у Львові водії створили аварійну ситуацію, що спричинила пошкодження кузова авто, хоча насправді автомобілі мали пошкодження ще до цього. За ці пошкодження страхова компанія виплатила Максиму Піку і Юрію Пораді 130 тис. грн і 144,8 тис. грн відповідно.

У суді Максим Пік своєї провини не визнав. Він переконував, що ДТП із автомобілем Mercedes-Benz GLE 250 була реальною й трапилась, бо він під час руху відволікся на телефон. Він переконував, що до моменту ДТП не був знайомим ані з Юрієм Порадою, ані з іншими учасниками злочинної групи. Своєю чергою, водій Mercedes підтвердив його версію подій.

Працівниця ТДВ «Експрес Страхування» у суді розповіла, що у Львові компанія співпрацює з дома фірмами, які від її імені надають страхову допомогу – ТОВ «Галичина-Авто» і ТОВ «Радар-Сервіс». За її словами, Станіслав-Роман Шварц та Назар Мирончук працювали в цих компаніях майстрами і саме вони вирішили організувати шахрайську схему. При цьому, власники автомобілів Kia Sportage і Mercedes-Benz GLE 250 оформили страховки з порушеннями – огляд попереднього стану авто провели без фотофіксації можливих пошкоджень. А водій Mercedes узагалі не був клієнтом страхової компанії. Крім цього, експертиза підтвердила, що пошкодження на задній частині автомобіля Mercedes-Benz GLE 250 не відповідає пошкодженням на передній частині Kia Sportage, що не підтверджує факт ДТП між цими авто.

У квітні 2024 року Галицький районний суд виніс вирок організаторам схеми – Станіславу-Роману Шварцу та Назару Мирончуку. Суд визнав їх винним у шахрайстві, але звільнив від покарання, призначивши по року іспитового терміну. У суді вони свою провину визнали та сплатили страховій компанії 1,2 млн грн.

13 березня 2025 року справу щодо Максима Піка та Юрія Поради розглядав Залізничний районний суд. Суддя Сергій Колодяжний визнав їх винними у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 ККУ та призначив по 3 років і 6 місяців ув’язнення. Крім цього, суд зобов’язав їх сплатити ТзОВ «Експрес Страхування» солідарно 275,3 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.