Обвинувачені імітували ДТП у 2019 та 2020 роках

Галицький районний суд визнав львів'ян Станіслава-Романа Шварца та Назара Мирончука винними у шахрайстві, але звільнив від покарання, призначивши по року іспитового терміну. У вироку йдеться, що чоловіки зімітували вісім ДТП, щоб отримати страхові компенсації від ТДВ «Експрес Страхування». Загалом страхова компанія зазнала майже 3 млн грн матеріальної шкоди.

Згідно з матеріалами справи, Назар Мирончук працює в ТОВ «Автоімпортінвест», а Станіслав-Роман Шварц є приватним підприємцем. Чоловіки впродовж 2019-2020 років незаконно отримували страхові компенсації від ТДВ «Експрес Страхування». Для цього обвинувачені шукали автомобілі з пошкодженими кузовами, власники яких страхували транспорт у «Експрес Страхуванні». Крім цього, підприємці шукали людей, які виконуватимуть роль водіїв під час імітації ДТП, внаслідок яких нібито утворилися пошкодження. Підставні водії мали оформлювати аварії у поліції й звертатись до страхової компанії.

Правоохоронці встановили, що перша імітація ДТП відбулася 11 листопада 2019 року. Тоді нібито зіштовхнулися автомобілі Mercedes-Benz та Kia Sportage, які мали страхування від «Експрес Страхування». Тоді компанія зазнала майже 275 тис. грн збитків. Наступну ДТП підозрювані зімітували 20 березня 2020 року й незаконно отримали 276 тис. грн. Згодом зловмисникам вдалося отримати ще понад мільйон гривень за фейкову ДТП 1 травня 2020 року. Загалом обвинувачені у такий спосіб завдали «Експрес Страхуванню» майже 3 млн грн матеріальної шкоди.

У суді Станіслав-Роман Шварц та Назар Мирончук визнали провину й відшкодували «Експрес Страхуванню» 1,2 млн грн. Представник страхової компанії зазначив, що не має претензій до обвинувачених і просить їх суворо не карати.

Суддя Ірина Волоско визнала чоловіків винними у шахрайстві (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 ККУ), але звільнила їх від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.