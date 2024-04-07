ДТП трапилась у ніч на 11 березня на вул. Торговій в центрі Львова

Галицький районний суд оштрафував водія Audi Петра Салила, який нетверезим зніс паркан та в’їхав у приміщення магазину на вул. Торговій в центрі Львова. Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 11 березня після півночі на вул. Торговій, 11 у Львові. 22-річний Петро Салило за кермом Audi A6 в’їхав у паркан, що розмежовував проїзну дорогу і тротуар, та в’їхав у магазин. На місце ДТП прибули патрульні та з’ясували, що водій Audi A6 має ознаки алкогольного сп’яніння, однак від тестування на вміст алкоголю в крові Петро Салило відмовився. Патрульні склали на нього два адмінпротоколи: за ст. 124 та ч. 1 ст. 130 КУпАП.

На судове засідання Петро Салило не прийшов, однак він надіслав через свого адвоката заяву, в якій вказав, що визнає свою провину в ДТП і розкаюється, просив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Галицького райсуду Олег Юрків визнав Петра Салила винним у порушенні ПДР та нетверезому водінні й призначив сукупно 17 тис. грн штрафу. Крім цього, суд на рік позбавив його права керувати автомобілем. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.