Львівські патрульні зупинили нетверезого водія, про якого їм повідомив очевидець. Перевірка вказала на майже вдесятеро перевищену норму алкоголю у крові, однак водій спробував відкупитися хабарем. Тепер він відповідатиме не тільки за адміністративне порушення, але й кримінальне.

Як повідомили 1 квітня у прес-службі патрульної поліції Львова, небайдужий очевидець зателефонував на лінію 102 повідомити про порушника, який сів за кермо нетверезим. Він зазначив, що авто Renault Megan рухається зі села Давидів у напрямку Львова, водій грубо порушував правила дорожнього руху.

Патрульні зупинили цей автомобіль на вулиці Зеленій. У 63-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився на перевірку, яка підтвердила підозри – 1,96 проміле алкоголю (при нормі 0,2).

На водія оформили два матеріали – за нетверезе кермування і пропозицію хабара (фото патрульної поліції)

Під час оформлення адмінматеріалів водій запропонував вирішити питання без складання протоколу. Він запропонував патрульним 500 євро, попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли. Інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, крім адміністративної відповідальності за порушення ПДР, на нього чекає ще й кримінальна – за пропозицію хабара.