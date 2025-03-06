Одному клієнту шахрай пообіцяв перегнати авто Chevrolet Bolt зі Львова у Лондон, але забрав машину собі

Поліція викрила 42-річного львів’янина, який привласнив 2,5 млн грн у клієнтів під приводом купівлі-продажу авто. Зокрема, один клієнт дав йому гроші для купівлі авто Volkswagen Touareg у Німеччині, двоє інших довірили свої авто для продажу, а ще одному клієнту він пообіцяв перегнати авто Chevrolet Bolt зі Львова у Лондон, але забрав машину собі.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини за 6 березня, 42-річного львів’янина підозрюють у шахрайстві та незаконному заволодінні авто. Правоохоронці встановили кілька випадків шахрайства, до яких він причетний.

У одному з випадків львів’янин без відома клієнта продав його автомобіль Peugeot 307, привласнивши більше 120 тис. грн. Шахрай також одержав від клієнта в Україні 23 тисячі доларів для купівлі автомобіля Volkswagen Touareg у Німеччині – львів’янин привласнив гроші та не придбав обіцяне авто.

У третьому випадку підозрюваний взявся перегнати для клієнта його автомобіль Chevrolet Bolt вартістю більше мільйона гривень зі Львова у Лондон, але замість цього – залишив машину собі.

Ще одна клієнтка передала шахраю свій автомобіль Аudi А5 для продажу. Після продажу він не передав клієнтці виручені понад 600 тис. грн, а привласнив їх.

За процесуального керівнцтва Франківської окружної прокуратури львів’янину повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190 (шахрайство) ККУ та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.