Підозрюваного у шахрайстві адвоката затримали на площі Петрушевича у Львові

Державне бюро розслідувань викрило у Львові адвоката, який під виглядом допомоги видурював гроші у родин загиблих та зниклих безвісти військових. Правник переконував потерпілих, що їм не вдасться просто так отримати допомогу від держави, але він може домовитися з потрібними людьми у Києві. Пресслужба ДБР у вівторок, 18 лютого, повідомила, що адвокат у двох потерпілих видурив майже 1,3 млн грн.

«Однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік. Вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми. Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги "домовитися" із потрібними людьми у Києві. Зловмисник чудово розумів, що допомогу жінці все одно призначать і вирішив нажитися на ній», – розповіли у пресслужбі ДБР.

Адвокат просив у вдови гроші для «людей у Києві», а за свої послуги брав з потерпілої щомісяця 25 тис. грн. За інформацією ДБР, юрист призначав вдові зустрічі у ресторанах, де її їв і пив за її кошт. Крім цього, адвокат пропонував вдові скласти на нього заповіт, щоб коли та помре від онкозахворювання, то її діти не сварилися через гроші.

Юрист хотів приховати шахрайство й сказав потерпілій відкрити у банку окремий рахунок й відправити йому поштою картку з пін-кодом. У ДБР зазначили, що загалом зловмисник зняв з картки приблизно 800 тис. гривень. Після чергового зняття готівки його й затримали правоохоронці.

Адвокат отримав підозру у шахрайстві. Фото ДБР

ДБР відомо про ще одну мешканку Львівщини, яка потерпіла від адвоката. Її чоловік зник безвісти під час боїв на Луганщині, а юрист обіцяв його знайти, бо має зв'язки з людьми, які мають доступ до тимчасово окупованих територій. Шахрай казав, що може домовитися про пошуки військового і в Росії. Адвокат видурив у потерпілої 460 тис. грн. Після цього він змінив номер телефону й почав її ігнорувати.

Працівники ДБР інших потерпілих й простять звертатися на гарячу лінію за номером телефону: 0800 350 356. Слідчі вважають, що шахрай свої послуги у різних військових частинах.

Затриманий адвокат отримав підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 12 років в'язниці. Слідчі клопотатимуть у суді про арешт майна підозрюваного – квартиру у центрі Львова та два автомобілі.

За інформацією сайту Lviv.media, підозрюваним є 63-річний адвокат Олег Рудий. Він є співзасновником адвокатського об'єднання «Львівська юридична колегія».