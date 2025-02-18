Шахраї змушували потерпілих переказувати гроші на підконтрольні їм рахунки

Прокурори повідомили про підозру трьом учасникам злочинної групи, які під виглядом працівників банків ошукували громадян. Серед жертв зловмисників – матір загиблого військового, у якої шахраї виманили 3 млн грн компенсації від держави. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у вівторок, 18 лютого.

Як з’ясували слідчі, підозрювані телефонували громадянам, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували жертв, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на «безпечні рахунки».

«Підозрювані надавали громадянам інструкції та вказівки, в результаті яких отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Надалі гроші перераховувалися на сторонніх громадян, так званих «дропів», та переводились в готівку», – кажуть правоохоронці.

Також шахраї підмінювали свої телефонні номери та імітували дзвінки з офіційних банківських ліній за допомогою SIP-телефонії. Через це потерпілі були переконані, що їм телефонують зі служби безпеки банку.

Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військового. Шахраї переконали її, що гроші в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.

За даними Офісу генпрокурора, підозрюваних затримали в Полтавській області. Наразі вони перебувають під вартою. Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).

Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків. Попередньо, фігуранти встигли скоїти близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.