На Одещині шахраї видурили у матері загиблого військового 3 млн грн
Попередньо, зловмисники встигли скоїти близько 500 епізодів шахрайства по всій країні
Прокурори повідомили про підозру трьом учасникам злочинної групи, які під виглядом працівників банків ошукували громадян. Серед жертв зловмисників – матір загиблого військового, у якої шахраї виманили 3 млн грн компенсації від держави. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у вівторок, 18 лютого.
Як з’ясували слідчі, підозрювані телефонували громадянам, представляючись співробітниками служби безпеки банку. Вони переконували жертв, що їхні акаунти в онлайн-банкінгу зламано, і пропонували тимчасово переказати кошти на «безпечні рахунки».
«Підозрювані надавали громадянам інструкції та вказівки, в результаті яких отримували повний доступ до їхнього онлайн-банкінгу. Надалі гроші перераховувалися на сторонніх громадян, так званих «дропів», та переводились в готівку», – кажуть правоохоронці.
Також шахраї підмінювали свої телефонні номери та імітували дзвінки з офіційних банківських ліній за допомогою SIP-телефонії. Через це потерпілі були переконані, що їм телефонують зі служби безпеки банку.
Однією з жертв цієї схеми стала 58-річна мешканка Одещини, яка отримала 3 млн грн державної компенсації за загиблого сина-військового. Шахраї переконали її, що гроші в небезпеці, і змусили переказати їх на підконтрольні їм рахунки.
За даними Офісу генпрокурора, підозрюваних затримали в Полтавській області. Наразі вони перебувають під вартою. Їм інкриміновано шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України).
Тривають слідчі дії щодо встановлення інших учасників оборудки, усіх потерпілих та завданих збитків. Попередньо, фігуранти встигли скоїти близько 500 епізодів шахрайства по всій країні.