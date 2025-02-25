Уродженець Дніпропетровщини продавав фейкові посвідчення учасників добровольчих формувань

Львівська поліція за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру 41-річному уродженцю Дніпропетровщини, який ошукав громадян на майже 900 тис. грн, видаючи фейкові посвідчення про приналежність до військових формувань. Його жертвами стали щонайменше четверо чоловіків.

Як повідомили у вівторок, 25 лютого, у прокуратурі Львівщини, 41-річний уродженець Дніпропетровщини, який тимчасово проживає у Львові, упродовж 2024 року реалізував шахрайську схему заволодіння майже 900 тис. грн громадян. Шахрай запевняв, що гроші, які він отримав від чоловіків, є благодійними внесками на потреби одного з добровольчих батальйонів системи оборони.

«У свою чергу, фігурант за ці кошти нібито влаштовував клієнтів у цей, а також інший підрозділи, видаючи при цьому фіктивні посвідчення про несення служби виключно в тилу на різних посадах. Окрім цього, переконував їх, що це унеможливить призов чоловіків до підрозділів ЗСУ, які беруть участь безпосередньо у бойових діях», – розповіли в прокуратурі.

41-річного шахрая затримали у Львові за продаж фейкових посвідчень

У рамках кримінального провадження слідчі з’ясували, що послугами підозрюваного скористалися четверо чоловіків. Уродженцю Дніпропетровщини повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Правоохоронці встановлюють можливих спільників зловмисника, походження підроблених посвідчень, а також інших клієнтів, які скористалися схемою.