За місцями проживання шахраїв на території Черкаської та Київської областей провели обшуки

Офіс генерального прокурора у неділю, 19 січня, повідомив про підозри трьом шахраям, які публікували оголошення про збір грошей нібито на потреби ЗСУ, а натомість привласнювали донати собі.

«За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам у шахрайстві та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», – йдеться у повідомленні.

Як виглядало оголошення шахраїв зі збором нібито для ЗСУ

Слідчі з’ясували, що підозрювані створили в кількох популярних соцмережах десятки фейкових акаунтів. Вони, використовуючи фотографії документів діючих українських військовослужбовців, публікували оголошення про збір грошей нібито на потреби ЗСУ. Однак отримані донати зловмисники використовували на власні потреби. Загалом чоловіки привласнили понад 2,5 млн грн.

Переписка шахраїв

За місцями проживання шахраїв на території Черкаської та Київської областей провели обшуки. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки, компʼютерну техніку та інші речові докази.

«Наразі встановлюються всі, причетні до злочину особи, постраждалі громадяни та загальна сума завданих збитків», – додають у прокуратурі.

18 січня стало відомо, що СБУ затримала посадовця одного з найбільших державних банків України за підозрою у пособництві Росії. За даними слідчих, банкір перераховував гроші на потреби російських військових.