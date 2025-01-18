СБУ провела обшуки за адресами компанії та в помешканнях фігурантів

Підприємство з Дніпропетровщини допомагало Росії будувати лабораторії, в яких розробляли ядерну зброю. Про викриття компанії повідомила Служба безпеки України у суботу, 18 січня.



Відомо, що до організації оборудки причетний власник української компанії-виробника будматеріалів. Після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до Росії масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі.



Росіяни використовували українську металопродукцію для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень. На його базі вони розробляють проєкти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом. Щоб приховати міжнародні поставки, товар спочатку відправляли підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт до Росії.



СБУ провела обшуки за адресами компанії та в помешканнях фігурантів. Власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим оголосили підозру за пособництво державі-агресору.

«Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали в СБУ.

Служба безпеки України 18 січня також повідомила про затримання посадовця одного з найбільших державних банків України за підозрою у пособництві Росії. За даними слідчих, банкір перераховував гроші на потреби російських військових.