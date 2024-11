Російська міжконтинентальна балістична ракета МБР РС-24 «Ярс»

На озброєнні в Росії є більш ніж пів тисячі є потенційними носіями ядерного запасу. Країна-агресор має як наземні, так і морські варіанти МБР, повідомив 21 листопада військовий портал Defence Express.

Опираючись на статистику The Military Balance 2024, довідник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу Росії та збірника SIPRI Yearbook 2024, а також на World nuclear forces 2023 портал повідомив, що Росія має щонайменше 521 міжконтинентальну балістичну ракету. Втім, Defence Express зазначив, що інформація про озброєння Росії наводиться станом на початок 2024 року, тому в статистиці немає інформації про російську ракету середньої дальності РС-26 «Рубєж», статус розробки якої невідомий.

Зазначається, що для накопичення цього арсеналу країні знадобилося понад 20 років виробництва. Більшість ракет такого типу – наземні.

Наземні міжконтинентальні балістичні ракети Росії

34 МБР типу РС-20 «Воєвода»

60 МБР типу РС-12М «Тополь-М»

18 МБР РС-12М1 «Тополь-М»

180 МБР РС-24 «Ярс» у шахтному варіанті

24 МБР РС-24 «Ярс» у мобільному варіанті

близько восьми ракет "Авангард"

МБР «Сармат» – кількість невідома

Морські міжконтинентальні балістичні ракети Росії

112 РСМ-56 (Р-30) «Булава»

80 РСМ-54 «Сінєва»

Морські МБР базуються на 12 атомних підводних крейсерах країни-агресора.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, вперше застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету. За даними «Української правди», це перший випадок використання росіянами міжконтинентальної балістичної ракети «Рубєж», яка є потенційним носієм ядерного заряду. Імовірно, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 «Рубєж».

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР. Того ж дня застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети підтвердили у пресслужбі СтратКому ЗСУ, зазначивши, що Україна стала першою країною світу, проти якої застосували МБР.