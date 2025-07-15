Верховна Рада України у вівторок, 15 липня, ратифікувала угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Парламент ратифікував проєкт №0328 – Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», – йдеться у повідомленні.

За відповідне рішення проголосувало 323 депутати.

Нагадаємо, 25 червня президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у Страсбурзі підписали угоду щодо створення трибуналу. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра розповідала, що прокурор зможе видати обвинувальні акти проти глави Росії, очільника російського уряду або міністра закордонних справ, однак винесення вироку стане можливим після того, як вони позбудуться посад.

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Основу статуту становить стаття 8 Римського статуту МКС, яка доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

Спецтрибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема йдеться про політичне й військове керівництво.