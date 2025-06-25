Володимир Зеленський та Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочинів Росії

У середу, 25 червня, Володимир Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Про це повідомила «Європейська правда».

Підписання угоди відбулося у Страсбурзі, що у Франції. Раніше заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що документ дасть «реальний шанс» притягнути до відповідальності тих, хто розпочав війну проти України. За її словами, у Статуті не передбачені персональні імунітети. Це означає, що відповідальності не вдасться уникнути навіть так званій «Трійці» – чинним керівникам Росії. Йдеться, зокрема про Владіміра Путіна та міністра МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

«Навіть чинні очільники держави-агресора – так звана “Трійка” – не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити й передати їх судді попереднього провадження. Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того, як Трійка позбудеться посад», – пояснила Ірина Мудра.

Крім того, Спецтрибунал матиме міжнародну правосуб’єктність. Ірина Мудра зазначила, що він не конкуруватиме з Міжнародним кримінальним судом: провадження можуть відбуватися паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС – процес у Спецтрибуналі призупинятиметься.

«Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН [...] Окреме досягнення України – включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної “Трійки” допоки вони на посаді). Зокрема проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР», – наголосила Ірина Мудра.

Зауважимо, що вдень 25 червня міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував підписання документа. За його словами, він має «важливе значення для відновлення міжнародного правопорядку та забезпечення відповідальності за злочин агресії».

Нагадаємо, 3 квітня 2024 року тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що представники 44 країн підтримали створення Спецтрибуналу для Росії. Вони наголосили на важливості повної відповідальності Росії за злочини проти України.