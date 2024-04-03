У Нідерландах представники 44 країн наголосили на важливості повної відповідальності Росії за злочини проти України та підтримали ідею створення для цього спеціального трибуналу. Про це 3 квітня повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У декларації за підсумками конференції «Відновлення справедливості для України», яка проходила в Гаазі 2 квітня, країни-підписанти зазначили, що вони «залишаються відданими» створенню спецтрибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України.

Також підписанти привітали пропозицію Нідерландів прийняти такий спецтрибунал. Серед підписантів – європейські країни, а також США, Велика Британія, Австралія та Японія.

Кулеба зазначив, що ще два роки тому ідею створення спецтрибуналу «всі категорично відкидали», а рік тому, за його словами, здавалося, що робота над ним «загрузла у суперечках між державами».

Однак тепер міністр закордонних справ упевнений, що країни зможуть знайти «всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя».