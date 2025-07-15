Під час відпочинку на морі в Албанії потонула львів'янка

Під час відпочинку на морі в Албанії, намагаючись врятувати доньку, трагічно загинула 41-річна львів’янка Оксана Держило-Сухораб. Про це, зокрема, повідомили у навчальному закладі, де навчається донька загиблої.

«Надійшла жахлива звістка – під час відпочинку в Албанії трагічно загинула мама нашої учениці Єви Сухораб. Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України», – йдеться в повідомленні на сторінці Ліцею 94 Львівської міської ради у фейсбуці.

Як розповіли ZAXID.NET родичі загиблої, 41-річна львів’янка відпочивала на морі разом з трьома доньками, віком 21, 18 та 12 років. Трагічний випадок стався 11 липня, коли жінка намагалася втрятувати середульшу доньку, яка тонула. У результаті донька вижила і перебуває в реанімації, а мама загинула.

Оксана Держило-Сухораб відпочивала на морі з трьома доньками (фото з фейсбуку)

Родичі оголосили про збір коштів на повернення тіла львів’янки додому. Дописувачі соцмереж також повідомили, що загибла була мешканкою мікрорайону Рясне-1.