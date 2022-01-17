Загибла у Татрах 29-річна львів'янка Олена Лозинська любила подорожувати горами

У суботу, 15 січня, у словацьких Високих Татрах загинула молода туристка з України. Словацькі ЗМІ повідомили, що жінка зірвалася з висоти 400 метрів. У понеділок, 17 січня, стало відомо, що загиблою є 29-річна Олена Лозинська зі Львова.

Нещасний випадок трапився у Малій Студеній долині, що у Високих Татрах. Словацьке видання Regiony.sk, пише, що вранці суботи, 15 січня, до рятувальників надійшло повідомлення, про те, що іноземна туристка зірвалася та впала з висоти майже 400 метрів.

На фото рятувальник, який спускається з гелікоптера, а внизу травмована туристка, навколо неї випадкові свідки, які намагаються надати першу допомогу (фото Letecká záchranná služba)

Випадкові свідки, які також підіймалися на вершину, надавали жінці першу допомогу, однак безрезультатно. Рятувальники та медики, які прибула на місце падіння, також намагалися реанімувати туристку, однак змушені були констатувати смерть жінки. Після цього тіло туристки спустили з гір до Старого Смаковця – популярного гірськолижнього курорту.

У понеділок вранці, 17 січня, стало відомо, що загиблою туристкою у Словаччині є 29-річна львів'янка Олена Лозинська. Припускають, що причиною нещасного випадку стала слизька стежка, на якій вона послизнулась.