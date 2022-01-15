До загиблого туриста слідують поліцейські для проведення слідчих дій

У Івано-Франківській області при сходженні на Говерлу загинув чоловік. Ще двоє туристів отримали травми різних ступенів тяжкості. Одного з них, з травмою ноги, рятувальники спускають з гори до іншого туриста ще намагаються дістатися, повідомили в прес-службі ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомлення про загиблого туриста під час сходження на Говерлу рятувальники отримали о 11:15 у суботу, 15 січня. «Станом на 13:30, туриста з травмою ноги рятувальники спускають з гори, водночас рятувальники прямують ще до однієї травмованої особи. До загиблого слідують працівники Нацполіції для проведення слідчих дій», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучена мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, селищ Ворохта, Верховина та міст Яремче та Івано-Франківськ. Всього 28 осіб та 5 одиниць техніки.

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