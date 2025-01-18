Жінка не втрималася на бугельному підйомнику

У суботу, 18 січня, дівчина, катаючись на лижах на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області, не втрималася на бугельному підйомнику та зіткнулася з гострою частиною паркану. Цю інформацію підтвердили журналістам «Української правди» в поліції Закарпатської області.

За попередньою інформацією, туристка, катаючись на лижах, не втрималася на бугельному підйомнику. Втративши рівновагу, вона полетіла вниз і зіткнулася з гострою частиною захисного паркану.

«Померла дівчина, коли каталася на лижах», – розповіли правоохоронці журналістам «Української правди».

На місці події працює поліція, наразі більше деталей невідомо.

Нагадаємо, вранці 6 січня поблизу гори Стіг на Свидовецькому хребті працівники ДСНС знайшли мертвим мандрівника з Вінниці. Його 22-річного товариша вдалося врятувати.