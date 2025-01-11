Дочекатись снігу взимку – це не завжди просто, але якщо ваша любов до активного зимового відпочинку співпадає з погодними умовами, то маємо для вас підбірку відпочинкових комплексів у Львівській області. Лижі, сноуборди, санки, тюби… Сезон відкрито, хоч і не всюди.

Кращі гірськолижні витяги Львівщини, які уже відкрили сезон: послуги, ціни, локації, маршрути та фото – усе у нашій підбірці. Переглянути її ви зможете за всього за кілька хвилин. Перед відвідуванням курортів варто зважати на погодні умови.

Emily Resort

Найближчий до Львова відпочинковий комплекс, де можна покататись на лижах чи санчатах, – це Emily Resort у Винниках. Тут є три гірськолижні спуски різної складності довжиною 595, 528 та 475 метрів, є прокат спорядження, працюють інструктори, а також є снігові гармати. На території комплексу також є ковзанка та сноутюбінг із дитячою гіркою для катання.

Вартість разового підйому – 150 грн. Вартість скіпасу на гірськолижні спуски із 09:00 до 16:00 – 800 грн у будні та 900 грн у вихідні та святкові дні, якщо кататись ввечері (із 17:00 до 21:00), то вартість становитиме 500 та 600 грн відповідно. Абонемент повного дня становить 1200 грн у будні та 1300 грн у вихідні та святкові дні. У комплексі є можливість придбати абонемент на кілька днів чи на місяць.

Спуск у Emily Resort

У Emily Resort можна орендувати спорядження для дорослих та дітей. До прикладу, вартість дорослого комплекту становить 600 грн, а дитячого – 450 грн. Вартість послуг інструктора (лижі чи борд) стартує від 1000 грн за годину індивідуального заняття в будні. Ціни на сноутюбінг становлять: 3 спуски – 300 грн у будні та 400 грн у вихідні, 5 спусків – 400 та 500 грн відповідно, 7 спусків – 600 та 700 грн відповідно. У відпочинковому комплексі також є ковзанка з прокатом ковзанів та можливістю скористатись послугами інструктора. 45 хвилин на ковзанці для дорослого з прокатом ковзанів вартуватиме 250 грн у будні та 350 грн у вихідні, без прокату ковзанів – 200 та 250 грн відповідно.

Відстань від Львова: 4 км. Сайт, веб-камера.

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Борислав

У Бориславі працює гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є схил середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м). Перед відвідуванням курорту варто уточнити погодні умови, оскільки на лижах тут можна кататись лише за сніжної погоди.

Один підйом на крісельному підйомнику вартує 200 грн у будні та 250 грн у вихідні, на бугельному – 100 грн у будні та 120 грн у вихідні, Multilift – 70 та 80 грн відповідно. Вартість абонементу на три години становить 650 грн у будні та 700 грн у вихідні, на півдня – 600 грн та 650 грн відповідно, а на повний день – 800 грн та 900 грн відповідно.

Гірськолижний комплекс «Буковиця»

На курорті можна орендувати спорядження. Комплект, до прикладу, вартує 350 грн у будні та 400 грн у вихідні. Окремо також можна придбати палки, лижі чи борд, черевики та шолом.

Якщо ви не вмієте кататись, то на курорті є лижна школа. Одна година індивідуального навчання вартує 900 грн у будні та 1000 грн у вихідні, дві години – 1600 грн та 1800 грн відповідно, кожна наступна година 600 грн. Якщо навчатись у групі, то ціна буде дешевшою. Усі охочі також можуть покататись на тюбах: абонемент на цілий день вартує 650 грн, разовий спуск – 150 грн, а одна година – 300 грн.

Відстань від Львова: 98 км. Сайт, веб-камера.

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«Плай»

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Сколівщині та має п’ять трас різних рівнів складності. Лижні спуски тут не освітлюються, а тому підйомники працюють лише до 17:00.

Один підйом на бугелі коштує 120 грн, на крісельному витязі один підйом коштує 300 грн. Абонемент на півдня – від 850 грн до 950 грн. Тут також продають абонементи на один та декілька днів. Вартість денного абонемента становить 1250 грн, абонемент на два дні коштує 2450 грн, абонемент на три дні – 3500 грн.

Гірськолижний комплекс «Плай»

Ви можете взяти в оренду спорядження (лижі та сноуборди), ціни за комплект становлять близько 400 грн (+ 7 – 10 тис. грн треба буде залишити як депозит). Клієнтам також доступний лижний сервіс.

На курорті є лижна школа, де можна взяти індивідуальні заняття (година – 1100 грн, дві години – 1900 грн) та групові заняття (від 800 грн за дві години). У вартість навчання з інструктором включений скіпас.

Відстань від Львова: 139 км. Сайт, веб-камера.

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«Захар Беркут»

На горі Зворець, що у селі Волосянка на Сколівщині, розташований ще один відомий гірськолижний курорт – «Захар Беркут». На горі є 9 трас різної складності, які підійдуть і для початківців, і для впевнених лижників.

Гірськолижний комплекс «Захар Беркут»

Вартість скіпасу на повний день становить 950 грн (1200 грн у високий сезон до 16 січня), три години катання – 700 грн та 800 грн відповідно. Для учасників бойових дій є знижки –вартість повного дня становить 800 грн (9500 грн у високий сезон).

Комплект спорядження можна орендувати за 400 грн, або ж окремо орендувати палки, лижі, шолом і тд. Послуги інструктора вартуватимуть від 900 грн за годину індивідуального навчання, якщо займатись у групі із кількох людей, то вартість буде дешевшою. Скіпас не входить у вартість навчання.

Відстань від Львова: 145 км. Сайт, веб-камера.

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