Різдвяні свята потрохи минають, але попереду ще два місяці зими. Досі вона була не зовсім сніжною. Однак, схоже, природа згадала, який зараз сезон і обіцяє трохи зимової казки. Сайт «Національні парки України» та Франкфуртське зоологічне товариство в Україні підготували добірку локацій у Карпатах і перелік дозвілля, яким можна себе розважити там взимку.

Національні природні парки бережуть особливо цінні куточки природи, вони здебільшого розташовані далеко від шумних доріг і великих міст. Там можна відпочити і перезарядитись навіть за один день. Отже, 7 варіантів пригод у карпатських національних парках.

Відвідати карпатську резиденцію святого Миколая

Так, свято минуло, але, як ZAXID.NET розповідав раніше, у с. Пістинь на Косівщині, що розташоване в межах НПП «Гуцульщина», оселя Миколая працює цілий рік. Там можна побачити його канцелярію з листами, світлицю і навіть спальню. Щоправда, зустріти святого можна не завжди, адже у нього стільки справ в цілому світі!

Маєток святого Миколая (фото НПП «Гуцульщина»)

Піднятися найдовшою в Україні канатною дорогою на гору

Йдеться про підйомник «Захар Беркут», який має витяг на гору Високий Верх. Милуватися засніженими карпатськими вершинами приємно з будь-якої гори чи підйомника, але подорож цією канаткою триватиме найдовше. Встигніть зафіксувати на фото красу природи.

Підйомник на Високий Верх (фото «Захара Беркута»)

Пройти туристичним маршрутом до гірського притулку

Притулок «Явірник» на однойменному гірському хребті біля Великого Березного на Закарпатті працює вже майже 100 років. У ньому можна перепочити, зігрітися теплим чаєм, поспілкуватися з такими ж відчайдухами, які не бояться вирушати в гори у будь-яку погоду.

Притулок «Явірник» (фото Ужанського НПП)

Проїхатися верхи на гуцульському конику

Таку послугу надають, наприклад, у Національному природному парку «Гуцульщина». Їхні коні витривалі і звиклі до стрімких підйомів. Кінний центр «Гуцулик» у с. Смодна пропонує прогулянку на конях верхи чи у бричці.

Коні гуцульської породи – аборигени Карпат (фото НПП «Гуцульщина»)

Побачити фортецю Тустань серед снігу

Зі снігом – це якщо пощастить, звісно. Але не втрачаємо надії. До слова, 7 січня там представлять підсумки конкурсу «Коляда єднає всіх». Біля середньовічної фортеці лунатимуть давні бойківські колядки.

Скелі в Уричі (фото заповідника «Тустань»)

Вийти на гору Красія та покататися на лижах

Звісно, це можна зробити і на будь-якій іншій локації чи гірськолижному курорті. Однак саме на Красію (1036 м) запрошує Ужанський національний природний парк, який обіцяє гостинність і супровід при потребі. Схили гори вкриті буковими лісами, а на східному схилі є печера «Живанська яма». Вершина розташована у центральній частині парку, на її схилах працює однойменний гірськолижний комплекс з найдовшим спуском в Україні.

Гора Красія взимку (фото Кarpatium)

Відвідати серце Гуцульщини – Криворівню

У це гуцульське село їдуть взимку насамперед на гучну коляду. Однак, якщо ви пропустили, можна просто відчути колорит гір, особливу атмосферу гуцулів, відвідати численні місцеві етнографічні та краєзнавчі музеї і відпочити душею.

Різдво у Криворівні (фото Юрія Шевченка)

Спостерігати за тваринами у нацпарках

Попередня підбірка – карпатська. Якщо вас зацікавить дозвілля у більш рівнинних місцевостях, зберігайте такий список національних парків західного регіону:

Яворівський національний природний парк. Тут можна прогулятися тихою стежкою Івана Франка, подихати запахом лісу, погуляти невисокими горами та відвідати центр дикого коня тарпана.

Дикі коні тарпани в Яворівському національному парку (фото Тараса Гіппа)

Галицький національний природний парк запрошує на природу, памʼятки княжого Галича та до реабілітаційного притулку для тварин, що за 30 хвилин від Івано-Франківська.

Тварини у реабілітаційному центрі Галицького нацпарку (фото НПП)

Національний природний парк «Кременецькі гори» – це прогулянки мальовничими невисокими горами на півночі Тернопільщини, залишки давньої фортеці. До того ж у Кременці можна відвідати ботанічний сад.

Вид на Замкову гору з Кременецького ботсаду (фото В. Созоновського)

Національний природний парк «Подільські Товтри» є найбільшим нацпарком України. У Камʼянці-Подільському можна побачити Смотрицький каньйон, а щоб дізнатися, із чого він складається, пройдіть геостежкою «Історія Кам’янецьких скель».

Смотрицький каньйон (автор фото Nashelito)

«Нацпарки та заповідники заходу України — це не тільки про Карпати. Місце, звідки беруть початок річки, що несуть води до Балтійського та Чорного морів, степові зони й карстові бірюзові озера, центр дикого коня тарпана, володіння короля Русі Лева Даниловича — ці локації можна побачити у Львівській області», – анонсували нацпарки Львівщини на сторінці Wownature.

На сайті можна знайти детальні описи цих парків і маршрути з геолокаціями, а також місця, де можна заночувати.