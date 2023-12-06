До оселі Миколая у Карпатах можна навідатися у будь-який сезон

Цьогоріч українці вперше відзначають різдвяний цикл свят за новим календарем, відповідно, і святий Миколай прийшов цього грудня раніше – вже нині. У кожному місті відкрилися резиденції, де чудотворець роздає подарунки чемним дітям. Але на Прикарпатті є маєток святого Миколая, який працює цілий рік.

Оселя Святого Миколая розташована у карпатському селі Пістинь Косівського району. Маєток відкрили у 2006 році в межах національного природного парку «Гуцульщина». Двоповерхова дерев’яна резиденція у гуцульському стилі має велике обійстя і працює не лише взимку. Там у майстерні святкових подарунків можна самостійно виготовити іграшку, повідомляють у НПП.

У резиденції можна оглянути кабінет чудотворця, його спальню, листи дітей із заповітними бажаннями, які надходять йому. В інших кімнатах є колекція новорічних прикрас, а також експозиція про природу, її підготували працівники нацпарку.

Звісно, що найбільше подій у резиденції Миколая відбувається у грудні, однак в інші сезони туди можна навідатися, як в музей. Там часто організовують різноманітні розваги для дітей, майстер-класи, концерти.

Миколая частує дітей подарунками у грудні (фото зі сторінки резиденції)

6 грудня маєток Святого Миколая у Пістині має святкову програму: благодійний ярмарок, виставу для дітей, майстерку та ватру. Контакти резиденції можна отримати тут.