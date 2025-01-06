Усі обставини події з’ясовують правоохоронці

Вранці 6 січня поблизу гори Стіг на Свидовецькому хребті працівники ДСНС знайшли мертвим мандрівника з Вінниці. Його 22-річного товариша вдалося врятувати. Обставини загибелі туриста з’ясовують правоохоронці.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області, пошуки зниклих туристів на Свидовці тривали з суботи, 4 січня.

«Тоді до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що допомоги потребує турист із Вінниці, який заблукав поблизу гори Стіг. Після опівночі його відшукали на території Івано-Франківщини фахівці гірського пошуково-рятувального відділення селища Верховина», – інформують в ДСНС.

22-річний хлопець розповів рятувальникам, що подорожував разом із другом, якого залишив у лісі біля вогнища, адже той не міг іти далі.

«За вказаними орієнтирами рятувальники відділення у селі Видричка нікого не знайшли. Вранці турист скинув приблизні координати, і за ними вже рятувальники з села Кваси виявили тіло 33-річного мандрівника», – розповіли в ДСНС.

Тіло загиблого транспортували вниз і передали працівникам поліції для доправлення в морг Рахова. Обставини загибелі туриста з’ясовують правоохоронці.