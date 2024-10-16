Мешканця Миколаївщини доставили до Рахівської лікарні

Закарпатські рятувальники знайшли 26-річного жителя Миколаївської області, який провів у горах десять днів, з яких чотири – без їжі. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 16 жовтня, миколаївець вийшов у похід з Ворохти 5 жовтня, а останні чотири дні ходив без їжі. До найближчого населеного пункту йому залишалося пройти 15 кілометрів, та, втративши сили, він зателефонував до Служби порятунку.

«За вказаними координатами рахівські рятувальники знайшли туриста в урочищі “Болотний грунь” у виснаженому стані. Його нагодували, напоїли гарячим чаєм, обробили рани, після чого доставили до села Богдан і передали працівникам екстреної медичної допомоги», – інформують у ДСНС.

26-річного чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні.