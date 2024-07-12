Піп Іван (2028 м) – одна з найвищих вершин Українських Карпат

Прикордонники сформували перелік додаткових тимчасових обмежень в межах Зеленської і Білоберезької громад Верховинського району. Серед них – заборона відвідування двотисячників Піп Івана та Бребенескула та низки інших популярних гірських туристичних маршрутів.

Про це йдеться в додатках до наказу начальника 31 прикордонного загону Миколи Романчука. Наказ діє з 23 травня, а додаток до нього зі списком заборон оприлюднили 10 липня.

За ним на Верховинщині забороняється відвідування туристичних маршрутів урочища Погорілець, Гаджини, Подороватого, Угорських Скель, полонини Кринта, Луковиці, Широкої та Веснерки, гір Чивчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Брескул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пнів’є, озера Марічейка та Кривопільського перевалу.

Також обмеження стосуються в’їзду у 5-кілометрову прикордонну смугу, на який потрібен дозвіл ДПСУ. У цій зоні забороняється рух транспорту під час дії комендантської години, окрім осіб, які їдуть за кордон та водіїв вантажівок зі сфери мультимодальних перевезень.

У прикордонній зоні забороняються зупинки транспорту на понад 20 хвилин, не пов’язані з технічними несправностями, а також на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспорту місцевих мешканців). Не дозволяється їздити шляхами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

Водіям заборонено везти у прикордонну зону або вивозити з неї осіб, які не мають дозволів від ДПСУ. Також у цій смузі не дозволяється полювати, використовувати прилади нічного бачення, радіостанції та керувати БПЛА.

У Держприкордонслужбі додали, що ці додаткові обмеження не поширюються на працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, а також правоохоронців, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, працівників комунальних служб та медиків швидкої допомоги.