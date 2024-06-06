Прикордонні патрулі працюватимуть на популярних серед туристів станціях Ворохта, Татарів та Вороненко

На залізничних станціях Прикарпаття прикордонники посилено перевірятимуть туристів, які прибувають на відпочинок. Прикордонні патрулі працюватимуть на станціях Ворохта, Татарів та Вороненко. Прикордонники також перевірятимуть людей, які приїздять на відпочинок у гірську місцевість Буковини.

Прикордонні патрулі в популярних гірських туристичних напрямках почали працювати від початку літа. Військовослужбовці патрулюють залізничні станції на Прикарпатті та гірські маршрути на Буковині. Це пов’язано з тим, що чимало військовозобов’язаних чоловіків, які хочуть перейти нелегально кордон, маскуються під туристів.

В Чернівецькому прикордонному загоні повідомили, що таким чином посилюють заходи з охорони кордону і попросили людей з розуміння поставитися до роботи прикордонників, зазначає Медіа агентство АСС.

«Чимало правопорушників, під наміром відвідати Говерлу чи інші туристичні місця, далі намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, ділянка кордону, за яку відповідають прикордонники Чернівецького загону у Івано-Франківській області неподалік має три залізничні станції Ворохта, Татарів і Вороненка, де раніше ніколи людям не зустрічалися прикордонники. Але сьогодні туди щоденно прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України. Тому ми посилено контролюємо ці ділянки», – розповів пресофіцер Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Під час патрулювання на залізничних станціях та туристичних маршрутах прикордонники перевіряють документи й транспорт громадян, підстави перебування людини у прикордонних районах, а у разі відсутності документів прикордонники можуть звернутися до відповідних реєстрів.

Якщо в Єдиному державному реєстрі чоловік зазначається в розшуку Нацполіції, як такий, що ухиляється від ТЦК та СП, то на місце одразу будуть викликати поліцейських. Вже правоохоронці доставлятимуть порушників до найближчого ТЦК та СП.