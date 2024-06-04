Олексій Волощук входив до складу офіційної делегації обласних депутатів

Депутат Чернівецької облради від партії «Слуга народу» Олексій Волощук не повернувся з відрядження до Румунії. Він входив до складу офіційної делегації обласних депутатів. В облраді зазначили, що Олексія Волощука вже звільнили з виконкому, а про те, що він залишився в Румунії, повідомили в поліцію. За словами колеги-депутата Миколи Гуйтора, Олексій Волощук сказав, що потрапив в лікарню з інсультом.

42-річний Олексій Волощук є не лише депутатом, він займає посаду начальника відділу з питань міжнародних зв’язків Чернівецької обласної ради. 31 травня разом з іншими представниками облради він поїхав в Румунію в офіційне відрядження, однак назад в Україну не повернувся. Його місце перебування зараз невідоме, повідомили в Чернівецькій обласній раді у вівторок, 4 червня.

«У встановлений термін до України Олексій Волощук не повернувся та на роботі не з’явився. Згідно з українським законодавством він був звільнений із займаної посади. Про інцидент у встановленому порядку поінформовано правоохоронні органи. Засуджуємо ганебний вчинок, який негативно впливає на репутацію працівників органів місцевого самоврядування та депутатського корпусу», – йдеться в заяві облради у Facebook.

«Коли ми перебували за кордоном на запрошення, у відрядженні, то від нього поступив дзвінок, що в нього інсульт і він в лікарні. Це все, що я можу сказати», – зазначив в коментарі «Суспільне.Чернівці» заступник голови Чернівецької облради Микола Гуйтор, який також був у складі делегації.

ZAXID.NET також звернувся по коментар до поліції, чи відомо про місце перебування депутата Чернівецької облради, проте станом на момент публікації матеріалу відповіді ще не отримав.

Додамо, що Олексій Волощук працював начальником відділу з питань міжнародних зв'язків та транскордонного співробітництва облради. Був викладачем Чернівецького національного університету. За даними руху «Чесно», у 2020 році він балотувався до Чернівецької міської та обласної рад від партії «Слуга народу». Однак став депутатом лише у березні 2023 року, коли замінив Олексія Грушка, який склав повноваження за власним бажанням.

У 2015 році також балотувався від партії «Відродження». У 2023 році став депутатом облради від «Слуги народу», замінивши Олексія Грушка, який склав повноваження. Волощук був наступним у списку кандидатом.