Борис Довбета є одним із 13 депутатів місцевих рад, які, як дізналися журналісти, виїхали за кордон як волонтери і не повернулися

43-річний депутат Золочівської райради на Львівщині від партії «Сила і честь» Борис Довбета покинув Україну через систему «Шлях» ще у квітні 2022 року. Його дозвіл на перебування за кордоном закінчився 6 травня 2022 року, але депутат так і не повернувся. Про це йдеться у розслідуванні видання NGL.Media «13 друзів системи “Шлях”».

У систему «Шлях», через яку виїхав Борис Довбета, чоловіка внесли завдяки зверненню Золочівської райради до Львівської ОВА. За словами голови Золочівської райради Ореста Кавецького, Борис Довбета раніше возив гуманітарну допомогу з-за кордону, тому райрада просила ОВА випускати його за кордон.

Борис Довбета (фото із сайту Золочівської райради)

Згодом Борис Довбета написав заяву на позбавлення мандату, яку задовольнили у червні 2023 року. Де перебуває зараз колишній депутат, який виїхав з України під час війни як волонтер, невідомо.

Нагадаємо, також з України втік ще один депутат з Львівщини – 22-річний Дмитро Копанчук, син народної депутатки від партії «Слуга народу» Олени Копанчук. Дмитро Копанчук був депутатом Рудківської міськради. За кордон він виїхав у січні 2023 року. Офіційною підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука з другою групою інвалідності, доцента кафедри кримінального права Хмельницького університету управління та права. Згодом Володимир Копанчук повернувся в Україну, а Дмитро Копанчук – ні.