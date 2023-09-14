Під час сесії Чернівецької обласної ради, 14 вересня, визнали повноваження двох нових депутатів. Новими обранцями стали – представник «Слуги народу» Олексій Волощук та представник ВО «Батьківщини» Степан Мітрік.

Під час пленарного засідання Чернівецької обласної ради депутати проголосували за надання мандатів двом буковинцям. Олексій Волощук та Степан Мітрік зайняли вакантні місця після складання депутатських мандатів Олексієм Грушком та Оксаною Пантелеймоновою, повідомили на сторінці Чернівецької обласної ради у Facebook.

«Обласні обранці отримали свої мандати як наступні за черговістю кандидатів по багатомандатному виборчому окрузі», – зазначили в Чернівецькій обласні раді.

Степан Мітрік від ВО «Батьківщини» в обласній раді замінив Оксану Пантелеймонову, а Олексій Волощук від «Слуги народу» замінив Олексія Грушка. Додамо, що депутатка Оксана Пантелеймонова склала свої повноваження за особистими сімейними обставинами. Олексій Грушко відмовився від мандата через те, що працює в грантових проектах, а, за його словами, деякі міжнародні організації вимагають від нього, щоб він не мав стосунку до політики.

Олексій Волощук

Олексій Волощук є начальником відділу питань з міжнародних зв'язків та транскордонного співробітництва Чернівецької обласної ради. Попередньо, двічі балотувався до міської та обласної рад від партій «Відродження» та «Слуга народу», та жодного разу не пройшов. Також викладав у Чернівецькому національному університеті.

Степан Мітрік

Степан Мітрік працює директором Ропчанського ліцею. У 2015 році обраний депутатом Чернівецької обласної ради 7-ого скликання від політичної партії ВО «Батьківщина». Також балотувався до обласної ради у 2020 році, але не був обраний.