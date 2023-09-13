Вчителі просять батьків до такого рішення поставитися із розумінням

У Чернівцях вчителі ліцею №7 оголосили про зупинку навчання в закладі через звільнення директорки. Уроки не проводитимуть протягом двох тижнів. За цей час колектив закладу перебуватиме у відпустці без збереження заробітної плати.

Про страйк вчителів ліцею №7 13 вересня повідомило видання «Чернівецький промінь». Навчання припинять з 14 вересня і до 27 вересня. Педагогічний колектив повідомив батьків, що на цей час виходить у відпустку без збереження заробітної плати. Такий протест влаштували у відповідь на звільнення директорки Світлани Рудько.

«Вчителі не згідні з рішенням управління освіти Чернівецької міської ради. Просимо розуміння та підтримки батьків», – повідомив колектив ліцею.

В управлінні освіти Чернівців поки що не коментують цю ситуацію. ZAXID.NET звернувся за офіційною позицією до міської влади, однак на час виходу матеріалу відповіді не отримав. Водночас депутатка міської ради Яна Брус розповіла, що в ліцеї від початку літа постійно проводять перевірки, що заважає вчительському колективну нормально працювати.

Звільнена директорка Світлана Рудько в інтерв'ю чернівецькому виданню «Чернівецький промінь» зазначила, що вона подавалася на конкурс на посаду керівника ліцею і перемогла, однак начальниця управління освіти Ірина Ткачук все одно звільнила її із займаної посади. У наказі на звільнення зазначено, що жінку звільнили через систематичне невиконання своїх обов'язків. Про що саме йдеться, у наказі не вказується.

Додамо, що керівницю ліцею №7 звільнили з посади перед початком навчального року. До того освітянка 22 роки очолювала цей навчальний заклад.