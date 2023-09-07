Капітальний ремонт тривав три роки

У Ліцеї імені Героїв Крут у Львові завершується капітальний ремонт спального корпусу та їдальні на 450 учнів. Тендер на проведення ремонту спального корпусу провели ще в 2019 році, у 2022 році відбулось коригування проекту. Самі роботи почалися у 2020 році.

За цей час у спальному корпусі замінили санвузли і душові, зробили лазні, замінили електропроводку, труби на воду і тепло, відремонтували медпункт та інші приміщення, замінили вікна і двері, оновили фасад, закупили нові меблі та інвентар у кімнати. Зараз ще монтують вентиляційні системи.

Загалом роботи коштували 45,5 млн грн, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації. Більшість з них – 24,2 млн грн – виділили у 2023 році.

На ремонт їдальні навчального закладу з обласного бюджету цьогоріч виділили 22,3 млн грн. За ці кошти тут замінили покрівлю, утеплили горище, посилили фундамент, оновили фасад, зробили гіпсокартонні стелі, замінили підлогу, внутрішні двері, плитку, електропроводку. Також тут мають підключити нову систему опалення і встановити вентиляційну систему.

Спальний корпус і їдальня Ліцею імені Героїв Крут після капітального ремонту (фото ЛОВА)

У 2019 році в Ліцеї відремонтували класи, а також зробили лазерний тир у колись захаращеному підвалі. Також тут облаштували укриття.

Підвал у Ліцеї імені героїв Крут до і після ремонту

Це чи не перший капітальний ремонт приміщень Ліцею імені Героїв Крут за 31 рік від його заснування. Із 2018 року навчальний заклад очолює Юрій Гусар, який раніше працював в Академії Сухопутних військ і є кадровим військовим. До цього ліцеєм з часу його заснування керував Роман Саляк.

Після свого звільнення у 2018 році відповідно до наказу президента про те, що військові навчальні заклади мають очолювати кадрові військові, Роман Саляк оскаржив це рішення і хотів повернутися на посаду. Рішення на свою користь колишній директор виборов в апеляційному суді. Та Львівська обласна рада, якій належить навчальний заклад, оголосила конкурс на посаду начальника ліцея. Роман Саляк не зміг взяти у ньому участі, бо не відповідав необхідним критеріям. У конкурсі переміг Юрій Гусар.