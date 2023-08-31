Відтак учні всіх 127 закладів загальної середньої освіти навчатимуться у безпечних умовах

У п'ятницю, 1 вересня, школярі повертаються до навчання в умовах воєнного стану. Цьогоріч на облаштування укриттів у львівських школах витратили 10 млн грн. Отож учні всіх 127 закладів загальної середньої освіти навчатимуться у безпечних умовах. Про це у четвер, 31 серпня, повідомили у Львівській міській раді.



Однією зі шкіл, де за останні півроку повністю осучаснили укриття, є гімназія «Престиж». Зараз там не лише комфортно перечекати повітряну тривогу, а й можна побігати в спортзал чи перекусити в кав’ярні. Загальна вартість проекту – близько 1 млн грн.

«За останні пів року ми повністю переробили укриття, бо нам було важливо, щоб якомога більше дітей мали змогу навчатись в школі, а не онлайн. Тепер у нас не просто укриття, а гарний тир, майстерня, кав’ярня, бібліотека. Раніше в наше укриття поміщалось 545 учнів, а тепер його місткість – 850 людей. Раз в тиждень частина наших учнів буде мати онлайн-дні, для того, щоб перебування в укритті було комфортним», – розповіла директорка гімназії «Престиж» Христина Живко-Гермак.

Впродовж літніх канікул у багатьох школах міста облагороджували укриття: розширювали приміщення, проводили поточний ремонт, замінювали двері, встановлювали вентиляції, проводили інтернет, закуповували меблі, забезпечували резервне освітлення. Відтак у Львові побільшало шкіл, які облаштували власне укриття.

«Більшість капітальних ремонтів в укриттях провели ще минулого року, але цього року ми продовжували роботи, щоб розширити укриття чи зробити діючі комфортнішими. Наша ключова мета – максимально вивести дітей на офлайн-навчання, тому від завтра більшість школярів повертаються за шкільні парти», – наголошує начальник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Всі укриття обстежили комісії, до складу яких входили представники ДСНС. Фахівці перевіряли на дотримання вимог, зокрема, це місця для сидіння, санвузли, вода, аптечка, засоби пожежогасіння, аварійний вихід, вентиляція, резервне освітлення, телефон.

Зазначимо, станом на 31 серпня лише одна львівська школа не має власного укриття, тож на час повітряної тривоги усі учні йтимуть в сусідній будинок у паркінг, ще вісім шкіл відправляють частину дітей в своє невелике укриття, а іншу частину школярів йтимуть у будівлі поруч, з якими підписані відповідні договори. Решту 118 шкіл мають свої безпечні укриття.

Нагадаємо, кожна школа самостійно визначає формат навчання в залежності від кількості місць в укритті. Найважливіше, щоб учні молодших класів навчались лише за шкільними партами, відповідно старшокласники можуть мати дистанційні уроки чи дні.