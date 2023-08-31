У різних регіонах України будуть визначені школи з класами дистанційного вивчення цих предметів

Через повномасштабне вторгнення Росії значна кількість українських школярів перебувають за кордоном. Там вони відвідують місцеві школи і водночас продовжують дистанційно вчитися в українських. Цьогоріч Міністерство освіти і науки затвердило освітню програму, яка передбачає вивчення в рідних школах предметів лише українознавчого компонента. Йдеться про українську мову, літературу й історію, а також географію, громадянську освіту й захист України.

Програма МОН має на меті зменшити навчальне навантаження на українських дітей за кордоном. Щоб позбавити цих учнів потреби навчатися у двох школах одночасно, раніше міністерство рекомендувало закладам освіти зараховувати оцінки за предмети, які вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи їх на дванадцятибальну або двобальну шкалу («зараховано» / «не зараховано»). Водночас учні мали пройти річне оцінювання з предметів, які не вивчають в закордонних школах. Йдеться про українську мову, літературу й історію, а також географію, громадянську освіту й захист України.

Тепер міністерство планує офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах. За інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи.

«На кінець минулого навчального року за кордоном перебували приблизно 500 тисяч українських дітей шкільного віку. І кожна дитина важлива для держави. Ми розуміємо, що за кордоном діти, як правило, зобов'язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження для дитини. Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента», — каже міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Відтак мають ухвалити рішення про організацію такого навчання. Планується, що в різних регіонах України будуть визначені школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.