Пілот проекту «Прозорі школи» стартував у вересні 2022

Львівські заклади освіти долучаються до всеукраїнського проекту Офісу доброчесності НАЗК «Прозорі школи». Упродовж семестру школярам розповідатимуть про корупцію та її прояви в освітньому середовищі, що таке конфлікт інтересів, як діяти при їх виявленні та як долучитися до створення доброчесного суспільства. У Львові проект «Прозорі школи» стартував у четвер, 7 вересня. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Мета проекту «Прозора школа» – запустити трансформацію освітнього середовища через інтеграцію антикорупційних навчальних матеріалів в освітній процес, а також створити рекомендації щодо діяльності закладу освіти на засадах прозорості, відкритості та доброчесності. У Львові до пректу долучилися 45 шкіл – це найбільша кількість серед навчальних закладів з одного міста.

Проект передбачає цікаві та активні різноформатні заходи для педагогів, а саме: навчальні воркшопи, діалогові зустрічі, вебінари, зустрічі з командою Офісу доброчесності та експертами у сфері освіти, їхню підтримку. Також будуть цікавинки для школярів 5-10 класів: освітні курси на тему доброчесності та антикорупції, захопливі позакласні активності, антикорупційні ігри тощо.

«Розуміємо, що формування доброчесності, імунітет до корупції важливо починати з дитинства. Тому разом з педагогами, учнями і батьками готові впроваджувати цей проект», – зазначив в.о. директора департаменту гуманітарної політики, директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

Матеріали для проведення занять з учнівством вже розробив Офіс доброчесності НАЗК, тож педагогам нічого не потрібно створювати самостійно.

«Ми довго напрацьовували матеріали, з якими були готові вийти до шкіл. Усі матеріали протестували і бачимо, що вони реально працюють. До прикладу, у нас є вправи, які можна вплести в уроки математики, історії. Є гарний приклад, як на уроці математики аналізували «чорні п'ятниці» і обговорювали тему чесних знижок», – пояснила керівниця відділу просвітницької роботи НАЗК Людмила Слива.

Після проведених навчань, школи, які проявлятимуть найбільше зацікавлення у проекті і реалізують найбільше активностей, можуть стати хабами доброчесних шкіл міста Львова і, таким чином, потрапити до всеукраїнської мережі хабів доброчесності.

Нагадаємо, пілот проекту «Прозорі школи» стартував у вересні 2022. У ньому вже взяли участь декілька шкіл Вінниці, Запоріжжя, Кропивницького та інших міст. Цього навчального року до участі у проекті зголосилися і школи Львова. Проект розроблений командою Офісу доброчесності НАЗК та їхніми партнерами — громадськими організаціями EdCamp Ukraine, ГО «Смарт Освіта».