Організаторам загрожує до 9 років в'язниці

Троє буковинців організували незаконний трансфер через Карпати для військовозобов'язаних чоловіків. Правопорушники підшуковували через інтернет та спільних знайомих українців, які хотіли виїхати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Чоловікам проводили інструктаж та доправляли до кордону в горах Прикарпаття. Коштувала така послуга від 2,5 та 3 тисяч доларів США.

Правоохоронці встановили, що до організації незаконного трансферу військовозобов'язаних за кордон причетні двоє жінок та чоловік з Чернівецької області.

«За даними слідства, організатори підшукували на Буковині чоловіків призовного віку, охочих уникнути мобілізації, інструктували їх, визначали дату, час і місце зустрічі. Потім доставляли клієнтів до пункту призначення неподалік державного кордону, звідки вони рухалися пішки та потрапляли на територію Румунії», – повідомили в прокуратурі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону в середу, 13 вересня.

Така послуга коштувала від 2,5 до 3 тисяч доларів США з одного чоловіка, а сама переправа здійснювалась через гори Івано-Франківщини. Правоохоронці викрили буковинців під час чергової спроби здійснити переправляння військовозобов'язаних. Під час обшуків у підозрюваних виявили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони з додатковими сім-картами, автомобілі, якими порушники довозили клієнтів до кордону. Вилучені речові докази правоохоронці передали на експертизу.

Прокурори Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру трьом мешканцям Чернівецької області за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. Організаторам незаконного трансферу загрожує до 9 років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.