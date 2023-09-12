Прикордонника та його брата затримали в Ужгороді під час отримання ними авансу за переправлення у розмірі 120 тис. грн

Інспектор Чопського прикордонного загону разом із рідним братом організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За незаконний виїзд за кордон однієї людини треба було заплатити 10 тис. доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 12 вересня, офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки викрили інспектора Чопського прикордонного загону на незаконному переправленні через державний кордон осіб призовного віку.

Правоохоронці встановили, що прикордонник разом з рідним братом підшуковували потенційних клієнтів, яким за грошову винагороду обіцяли сприяння у виїзді з України через один з пунктів пропуску. Ціна такої послуги складала 10 тис. доларів США з людини.

Прикордонника та його брата затримали у порядку ст.208 КПК України у місті Ужгород під час отримання ними авансу за переправлення у розмірі 120 тис. грн.

Затримання проводили спільно зі співробітниками ДБР. Наразі інспекторові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»). Вирішується питання про обрання військовослужбовцеві запобіжного заходу.