Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок місцевому мешканцю, якого обвинувачували в ухиленні від мобілізації. Іван Г. отримав повістку, але не з’явився до військкомату для відправлення у військову частину, через що його ув’язнили на три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, військовозобов’язаний Іван Г. у листопаді 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним для служби. 26 січня 2023 року чоловіку вручили повістку про необхідність прийти 31 січня у військкомат для відправлення на служби. Однак чоловік проігнорував цю вимогу.

У суді Іван Г. свою провину не визнав та розповів, що йому вручили повістку про необхідність з’явитись у військкомат ще у грудні 2022 року, однак тоді він не прийшов, бо працює водієм та перебував у рейсі. 25 січня 2023 року його затримали працівники військкомату та відправили у військову частину у Львівській області. На полігоні чоловік поскаржився на болі в колінах, на що йому відповіли, що служба в армії є справою добровільною і там нікого силою не тримають. Івана Г. повернули його до Хустського РТЦК, де 26 січня йому вручили повістку про необхідність явки 31 числа для відправки у військову частину.

«Він не з’явився до військкомату, оскільки поїхав у м. Ужгород на обстеження до лікаря, яке зміг пройти тільки 1 лютого. Він не повідомив Хустський РТЦК про причини неявки, оскільки після проходження обстеження у лікаря знову поїхав у рейс за межі області. Вважав, що матеріальне забезпечення сім’ї є більш важливим, ніж явка на мобілізацію. Вважав, що від мобілізації він не ухилявся», – цитують свідчення обвинуваченого у вироку суду.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи, та визнав Івана Г. винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання у вигляді трьох років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно інший суд у Закарпатській області призначив дрібний штраф (3400 грн) військовому комісару, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку.