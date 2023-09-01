Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні військової частини Андрія А., який протягом шести місяців не з’являвся на службі. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Андрій А. під час проходження військової служби за мобілізацією втік з військової частини. Випадок трапився на початку січня 2023 року, Андрій А. не з’являвся на службу півроку – до моменту його затримання до доставлення у теруправління ДБР.

Щодо Андрія А. порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця проходження служби. Військовий визнав свою провину, однак у вироку суду не вказані причини, чому Андрій А. вчинив кримінальне правопорушення.

Справу розглядала суддя Наталія Швед, вона дослідила усі матеріали справи та інформацію щодо обвинуваченого. Суд врахував, що у 2022 року Андрій А. був судимим за зберігання наркотиків, йому призначили дворічний іспитовий термін. Відтак за втечу з місця служби йому призначили тюремне ув’язнення на п’ять років та один місяць. На вирок ще може бути подана апеляція.