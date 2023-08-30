Директор будівельної компанії з-під Києва Дмитро Штельмашенко двічі пробував перетнути кордон з Польщею, використовуючи підроблені документи. Йому оголосили два вироки, згідно з якими він має заплатити у сумі 25,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку Жовківського райсуду Львівщини, директор ТОВ «Житлобудпроект» Дмитро Штельмашенко у грудні 2022 року захотів виїхати за кордон, однак під час воєнного стану у чоловіка не було підстав зробити це законно. Він надав свої анкетні дані невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка виготовила йому підроблені документи, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії.

14 липня у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» Дмитро Штельмашенко спробував перетнути кордон з підробленими документами, однак прикордонники виявили підробку. Згодом Дмитро Штельмашенко визнав свою провину. Його справу розглянув суддя Руслан Зеліско, який призначив чоловікові 3400 грн штрафу.

Однак після невдалої спроби перетнути кордон, Дмитро Штельмашенко зробив ще одну спробу. Згідно з вироком Яворівського райсуду Львівщини, чоловік уже самостійно виготовив підроблені документи і 5 серпня спробував виїхати у Польщу через пункт пропуску у Грушеві. Прикордонник виявив підробку документів, після чого чоловік запропонував йому 250 євро хабара. У суді Дмитро Штельмашенко також визнав свою провину і йому призначили 22,1 тис. грн штрафу.

У вироках судів вказано, що Дмитро Штельмашенко працює директором ТОВ «Житлобудпроект». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, це будівельна компанія, яка зареєстрована в місті Українка під Києвом, Дмитро Штельмашенко очолював її до кінця січня 2023 року. Станом на липень 2023 року Штельмашенко є директором новоствореної будівельної компанії «Житлобудпроект 2», яка зареєстрована у Обухові – сусідньому місті з Українкою.