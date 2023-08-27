Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у підробці документів та спробі дати хабар прикордоннику директора будівельної компанії Дмитра Штельмашенка. Чоловік намагався перетнути українсько-польський кордон з підробленими документами. Суд призначив йому 22,1 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, директор ТОВ «Житлобудпроект» Дмитро Штельмашенко на початку грудня 2022 року в інтернеті знайшов бланки тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії, вказав свої дані та інформацію, що звільняє його від військової служби.

5 серпня 2023 року Дмитро Штельмашенко спробував перетнути українсько-польський кордон у Грушеві, однак прикордонник виявив, що документи є підробленими. Тоді чоловік запропонував прикордоннику 250 євро хабара (близько 10 тис. грн), від яких той відмовився.

Дмитра Штельмашенка обвинувачували у підробці та використанні підроблених документів, а також дачі хабара. У суді він визнав свою провину та сказав, що шкодує про вчинене. У вироку суду вказано, що Дмитро Штельмашенко працює директором ТОВ «Житлобудпроект». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, це будівельна компанія, яка зареєстрована в місті Українка під Києвом, Дмитро Штельмашенко очолював її до кінця січня 2023 року. Станом на липень 2023 року Штельмашенко є директором новоствореної будівельної компанії «Житлобудпроект 2», яка зареєстрована у Обухові – сусідньому місті з Українкою.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Справу розглянув суддя Юрій Колтун, який призначив чоловіку покарання у вигляді 22,1 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.