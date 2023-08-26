Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок солдату, який втік з військової частини та близько трьох місяців не з’являвся на службу. Ужгородцю призначили покарання у вигляді п’яти років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, уродженець Ужгорода 14 лютого 2023 року був призваний на військову службу, солдата мав проходити службу у мінометному взводі однієї з військових частин. 30 березня чоловік вирішив самовільно покинути військову частину і був відсутній на службі до 20 червня. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом втечі з місця служби.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, яку затвердив суд. Дотримуючись укладеної угоди, суддя Маріанна Крегул призначила солдату покарання у вигляді п’яти років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.