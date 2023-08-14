Лановецький районний суд Тернопільської області виніс вирок місцевому мешканцю за ухилення від призову. Чоловік проігнорував отриману повістку, заявляв, що «це не його війна», а також, що він «не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога». Суд призначив йому три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, військовозобов’язаний Олександр Д. у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 7 вересня він отримав повістку з вимогою з’явитись через чотири дні для відправлення у навчальний центр. Однак чоловік проігнорував цю повістку та ухилився від призову.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину, він підтвердив, що пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби, хоч згодом у нього виявили гастрит.

«У військкоматі йому вручили повістку та повідомили, що він може приймати участь в розмінуваннях або в стройбаті, на що він сказав, що не може цього робити. До військкомату він більше не з’являвся, бо через свою вірою не може цього робити. Він боявся, що не зможе виконувати покладені на нього обов`язки, чим підведе товаришів. В свій час він проходив альтернативну службу, керував трактором та має посвідчення тракториста», – цитують покази Олександра Д. у вироку суду.

У суді допитали також свідка, посадовця з військкомату, що відповідає за мобілізаційну роботу. Він заявив, що Олександр Д. відмовився отримувати повістку, «повідомивши, що він не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога». Про ці заяви посадовцю розповів солдат, який викликав обвинуваченого у військкомат.

«Олександр Д. повідомив, що він не бажає захищати Україну та це не його війна, однак, підписав та отримав повістку, яка його зобов`язувала 11 вересня 2022 року прибути до військкомату, в назначену дату обвинувачений не прибув та відмовився надалі з ними співпрацювати», – цитують покази посадовця військкомату.

Справу розглянула суддя Ліля Холява, яка визнала Олександра Д. винним в ухиленні від призову та призначила три роки тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.