Полковник Сергій Зейкан із 2021 року є начальником Берегівського РТЦК та СП

Берегівський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень керівника Берегівського РТЦК та СП Сергія Зейкана, який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку з подальшим правом виїздити за кордон. За вчинене суд призначив полковнику 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, полковник Сергій Зейкан із 2021 року є начальником Берегівського РТЦК та СП. Із початку повномасштабного вторгнення Росії Сергій Зейкан безпідставно виключав з військового обліку офіцерів запасу. У матеріалах справи зазначено, що йдеться про дев’ятьох осіб.

Полковника звинувачували у тому, що він перевищив свої службові повноваження, безпідставно скріплював печаткою довідки ВЛК та відмітки в особових справах про причини виключення з військового обліку без оформленого та затвердженого 16 Регіональною ВЛК свідоцтва про хворобу. Таким чином чоловіки були виключені з військового обліку за станом здоров’я з подальшим правом виїзду за кордон.

На засідання суду Сергій Зейкан не прийшов, однак подав заяву, у якій визнав свою провину. Справу розглянув суд, який призначив полковнику дрібний штраф – 3400 грн.

Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті ще одного військкома судили за безпідставне виключення чоловіків з військового обліку, йому теж призначили дрібний штраф.