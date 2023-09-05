Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним у перевищенні службових повноважень полковника Йосипа Бундзяка, який безпідставно виключав військових з обліку, що надавало їм право виїзду за кордон. Суд призначив посадовцю Рахівського РТЦК та СП 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові Рахівського райсуду, яку винесли у серпні 2023 року, полковник Йосип Бундзяк, працюючи начальником Рахівського РТЦК та СП, перевищив свої службові повноваження, безпідставно скріплював печаткою довідки ВЛК та відмітки в особових справах про причини виключення з військового обліку без оформленого та затвердженого 16 Регіональною ВЛК свідоцтва про хворобу. Таким чином шестеро людей було безпідставно виключено з військового обліку за станом здоров’я і вони отримали право виїхати за кордон. Вказані порушення були здійснені у перші кілька місяців повномасштабної війни, однак виявили їх лише у серпні 2023 року.

На засідання суду Йосип Бундзяк не прийшов та подав на адресу суду заяву, у якій визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення за ч.2 ст.172-14 КУпАП (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

Справу розглянула суддя Олена Попова, яка визнала полковника винним у адмінправопорушенні та призначила покарання у вигляді 3400 грн штрафу.