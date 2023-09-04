Польща почала екстрадицію деяких громадян, які займались перевезенням нелегальних мігрантів у Польщі. Рішення про екстрадицію ухвалює суд. Про це 4 вересня повідомила газета Rzeczpospolita.

У редакційній статті Rzeczpospolita пише про те, що «Польща та інші країни ЄС почали екстрадувати в Україну чоловіків, які завдяки хабарям виїхали з країни». Газета посилається на нещодавню заяву парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, який сказав, що військовозобов'язаних чоловіків, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Для цього Україна може звернутися до інших країн з проханням екстрадиції. За інформацією польської газети Rzeczpospolita, частину інформації про ухилянтів Польща вже передала Україні.

За даними прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022 року й до 31 серпня 2023 року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України віком 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців. 80 тисяч українських чоловіків призовного віку в'їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та зникли.

«Одна людина могла перетинати кордон навіть кілька сотень разів. Але після вирахування вильотів із прибуттів у Польщі залишається близько 80 тисяч. Українці потенційно підлягають мобілізації в країні. Скільки з них справді відповідали вимогам звільнення – не відомо», – зазначила речниця штабу прикордонної служби Анна Міхальська.

Журналісти стверджують, що Польща, згідно з угодою з Україною, вже екстрадувала українських громадян, які переправляють нелегалів до Європи.

Щоб повернути таких чоловіків в країну, Україна має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них.

«Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд», – повідомляє Маріуш Цярка, речник Головного управління поліції.